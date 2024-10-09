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Kayseri'de Köpek Saldırısı: 12 Dikişle Hastaneden Taburcu Oldu

Kayseri'de Köpek Saldırısı: 12 Dikişle Hastaneden Taburcu Oldu
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Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde bir kadın, komşusunun köpeği tarafından saldırıya uğrayarak yaralandı. Kolundan ve bacağından yaralanan Servet Sırkıntı, hastanede 12 dikişle tedavi edildi. Mahalle muhtarı, başıboş köpeklerin tehlikesine dikkat çekerek yetkililerden önlem alınmasını istedi.

KAYSERİ'nin Yahyalı ilçesinde, komşusunun köpeğinin saldırısına uğrayan Servet Sırkıntı (42) hastaneye kaldırıldı. Kolundan ve bacağından yaralanıp, 12 dikiş atıldıktan sonra taburcu edilen kadın, "Komşuya ziyarete gitmiştim. Eşini çağırdım, duymadı. Köpek diğer taraftan saldırdı. Kendimi muhafaza edemedim. Kendimi koruyamadım, parçaladı. Köpeğin sahibi beni hastaneye götürdü. Sağ bacağımda ve sol kolumda yara var" dedi.

Olay, sabah saatlerinde Yahyalı ilçesi Karaköy Mahallesi'nde meydana geldi. Servet Sırkıntı, komşusuna ziyarete gittiği sırada bahçede bulunan köpek tarafından saldırıya uğradı. Kolundan ve bacağından yaralanan Sırkıntı, komşusu M.Ç. tarafından Yahyalı Devlet Hastanesi'ne getirildi. Burada tedaviye alınan kadına toplam 12 dikiş atıldı. Sırkıntı, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Yaşadıklarını anlatan Servet Sırkıntı, "Komşuya ziyarete gitmiştim. Eşini çağırdım, duymadı. Köpek diğer taraftan saldırdı. Kendimi muhafaza edemedim. Kendimi koruyamadım, parçaladı. Köpeğin sahibi beni hastaneye götürdü. Sağ bacağımda ve sol kolumda yara var" ifadelerini kullandı.

Servet Sırkıntı'nın kocası Uğur Sırkıntı (45) ise "Eşim komşuya ziyarete gittiğinde köpek ısırmış. Biz başıboş köpeklerden şikayetçiyiz. Gereken ne ise yapılmasını istiyoruz" diye konuştu.

'BÜYÜK BİR FACİA YAŞANIRSA HİÇ KİMSE ŞAŞIRMASIN'

Mahalle Muhtarı Nuri Sırkıntı da köyümüzle okul arasında bayağı bir mesafe var. Sabah erkenden çocuklar okula giderken başıboş köpekler yol üzerinde çok duruyorlar. Çocuklara saldırıyorlar. Yarın büyük bir facia yaşanırsa hiç kimse şaşırmasın. Yetkililerden ricamız, başıboş köpekler kontrolsüz ve aşısız geziyorlar. Bu köpeklerin toplatılmasını istiyoruz" dedi.

Haber-Kamera: Hacı Baba LALE/KAYSERİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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