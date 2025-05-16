Kayseri'de Köpek Dövüştüren İki Kişi Gözaltına Alındı
Kayseri'de köpek dövüştürdüğü iddia edilen E.D. ve İ.Ç. polis tarafından yakalandı. Olay sonrası bir köpek barınağa sevk edildi.
Kayseri'de köpek dövüştürdüğü öne sürülen 2 kişi polis ekiplerince yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, köpek dövüştürüldüğü ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Çalışma kapsamında E.D. ve İ.Ç. gözaltına alındı.
Şüpheliler hakkında adli süreç başlatılırken bir köpek barınağa sevk edildi.
Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Güncel