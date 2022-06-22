Kayseri'de köpeğin saldırdığı 14 yaşındaki kız çocuğu yaralandı - Haberler

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Kayseri'de köpeğin saldırdığı 14 yaşındaki kız çocuğu yaralandı

AA - Ergün Haktanıyan - Güncel
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Kayseri'de köpeğin saldırdığı 14 yaşındaki kız çocuğu yaralandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde köpeğin saldırması sonucu yaralanan çocuk, hastaneye kaldırıldı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde köpeğin saldırması sonucu yaralanan çocuk, hastaneye kaldırıldı.

Kadir Has Caddesi'nde, bahçede bağlı olduğu zincirini kopartan köpek 14 yaşındaki H.D.A'ya saldırdı.

Çevredekiler tarafından kurtarılan çocuk, bacağından yaralanınca hastaneye kaldırıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili tutanak tuttu.

AA / Ergün Haktanıyan - Güncel

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