Kayseri'de Köpeğe Şiddet Uygulayan Zanlı Gözaltına Alındı
Kayseri'de sosyal medya üzerinden yayımlanan bir videoda elindeki köpeği aydınlatma direğine vuran bir kişi gözaltına alındı. İ.P. (21) adıyla bilinen zanlının, hayvana şiddet uyguladığı tespit edildi ve köpek tedavi için kliniğe götürüldü.
Kayseri'de elinde tuttuğu köpeği aydınlatma direğine vuran zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, sosyal medya platformunda "İldem'de köpeğe şiddet, defalarca direğe vurdu" başlıklı paylaşımla ilgili çalışma başlattı.
Bu kapsamda yapılan incelemelerde, kimliği tespit edilen şüpheli İ.P. (21) gözaltına alındı.
Şiddet uygulanan köpek kliniğe götürüldü.