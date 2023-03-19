Kayseri'de konut kooperatifi mağduru olduklarını iddia eden vatandaşlar eylem yaptı

Kayseri'de konut kooperatifi mağduru olduklarını iddia eden vatandaşlar, protesto gösterisi düzenledi.

Kayseri'de konut kooperatifi mağduru olduklarını iddia eden vatandaşlar, protesto gösterisi düzenledi.

Kooperatif yönetimlerinin yasalardaki boşluklardan ve belirsizliklerden yararlanarak, kendilerine sonradan borç çıkardığını ve icra takibi başlattığını ileri süren bir grup vatandaş, Kurşunlu Otoparkı'nda bir araya geldi. Gruptakiler, "Ömür biter kooperatif borcu bitmez" ve "Kooperatif tahliyelerini durdurun" şeklinde yazılı pankartlar taşıdı.

Grup adına konuşan Gökçe Uysal, Kayseri'nin yanı sıra Tokat, Sivas, Ankara, Konya ve İzmir'de de benzer sorunlar yaşayan kooperatif mağdurlarıyla bugün bir araya geldiklerini söyledi.

Yaşanan mağduriyete çözüm bulmak için Haziran 2022'de bir kanun çıkarıldığını anımsatan Uysal, yasanın Anayasa Mahkemesince eşitlik ilkesine aykırı olduğu gerekçesiyle iptal edildiğini, soruna kalıcı çözüm bulunması gerektiğini vurguladı.

Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Türkaslan ise kendisinin de 24 yıllık kooperatif mağduru olduğunu dile getirdi.

Avukat Seyit Halil Yüzgeç de yaklaşık 6 yıldır hukuk mücadelelerinin sürdüğünü, insanların evlerinden çıkarılmaya çalışıldığını, 13 yıl sonra evlerine haciz yazıları gönderildiğini, kanunun yeniden düzenlenerek yasal eksikliğin giderilmesi gerektiğini ifade etti.

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık da konunun takipçisi olacaklarının sözünü verdi.

Grup, açıklamanın ardından dağıldı.

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kooperatif Kanunu kapsamlı, güzel ancak Türkiye'de uygulama imkanı yok. Her kooperatife izin verilmemeli. 20-25 yıldır süren sıkıntılar var, biz kanundan daha çok uygulamanın sıkı ve denetlenebilir hale gelmesini istiyoruz." dedi.