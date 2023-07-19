Kayseri'de Konut Dolandırıcılığı Şüphelilerine Ev Hapsi Verildi

Kayseri'de kendilerine ait olmayan konutlar için satış sözleşmesi yaparak 20 kişiyi 11 milyon 500 bin lira dolandırdıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 3 zanlıya ev hapsi verildi.

Kayseri'de kendilerine ait olmayan konutlar için satış sözleşmesi yaparak 20 kişiyi 11 milyon 500 bin lira dolandırdıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 3 zanlıya ev hapsi verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kendilerine ait olmayan TOKİ konutlarını sosyal medya hesabından ilana koyup satış için anlaştıkları kişilerle noterde sözleşme imzalayarak dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, bu yöntemle 20 vatandaşın 11 milyon 500 bin lirasını dolandırdıkları iddia edilen C.D, Y.A, K.E, R.A, F.T. ve A.C'yi gözaltına aldı.

Zanlılardan R.A, F.T. ve A.C. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

C.D, Y.A. ve K.E. ise Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusu tamamlanan 3 zanlıya, hakimlikçe ev hapsi cezası verildi.