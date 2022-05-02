Kayseri'de kömürlükte çıkan yangın söndürüldü

Kayseri'de kömürlükte çıkan yangın hasara neden oldu.

Kocasinan İlçesi Oruç Reis Mahallesi Elmalı Sokak'taki bir evin kömürlüğünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerlerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polisin güvenlik önlemi aldığı bölgede, itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Yangında kömürlükte hasar oluştu.