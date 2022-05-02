Kayseri'de kömürlükte çıkan yangın söndürüldü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayseri'de kömürlükte çıkan yangın söndürüldü

AA - Hakan Can Şahin - Güncel
 - Güncelleme:
Kayseri'de kömürlükte çıkan yangın söndürüldü

Kayseri'de kömürlükte çıkan yangın hasara neden oldu.

Kayseri'de kömürlükte çıkan yangın hasara neden oldu.

Kocasinan İlçesi Oruç Reis Mahallesi Elmalı Sokak'taki bir evin kömürlüğünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerlerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polisin güvenlik önlemi aldığı bölgede, itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Yangında kömürlükte hasar oluştu.

AA / Hakan Can Şahin - Güncel

Kocasinan, Kayseri, Yangın, Oruç, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title