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Kömürlükte çıkan yangın söndürüldü

AA - Hakan Can Şahin - Güncel
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Kayseri'nin Talas ilçesinde kömürlükte çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kayseri'nin Talas ilçesinde kömürlükte çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Harman Mahallesi Erhan Caddesi'nde bulunan bir evin kömürlüğünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınan yangın, kömürlüğün çevresindeki evlere sıçramadan söndürüldü.

Kömürlükte çıkan yangın söndürüldü

Kömürlükte çıkan yangın söndürüldü

Kömürlükte çıkan yangın söndürüldü

AA / Hakan Can Şahin - Güncel

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