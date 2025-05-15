Kayseri'de Komşusunu Bıçakla Yaralayan Sanığa 13 Yıl Hapis Ceza

Kayseri'de Komşusunu Bıçakla Yaralayan Sanığa 13 Yıl Hapis Ceza
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Kayseri 8. Ağır Ceza Mahkemesi, tartıştığı komşusunu bıçakla yaralayan F.D.'ye 13 yıl hapis cezası verdi. Sanık, pişman olduğunu belirtmesine rağmen kasten öldürmeye teşebbüs suçundan ceza alarak tutukluluğunun devamına hükmedildi.

Kayseri'de tartıştığı komşusunu bıçakla yaralayan sanığa 13 yıl hapis verildi.

Kayseri 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanık F.D, mağdur F.T. ve taraf avukatları hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasında, sanığın "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti başkanının son sözünü sorduğu sanık, öfkesine yenik düştüğünü ve olay nedeniyle pişman olduğunu öne sürerek, beraatini ve tahliyesini talep etti.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık F.D'ye, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıl hapis vererek, tutukluluğunun devamına hükmetti.

Kocasinan ilçesi Mimarsinan Mahallesi Susurluk Sokak'ta, 11 Eylül 2024'te, F.D., tartıştığı komşusu F.T'yi bıçakla yaralamıştı.

F.T. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmış, polisin gözaltına aldığı F.D. ise tutuklanmıştı.

Kaynak: AA / Ramazan Kaya - Güncel
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