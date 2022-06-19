Kayseri'de komşuların araziye girme kavgasında iki kişi bıçakla yaralandı - Haberler

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Kayseri'de komşuların araziye girme kavgasında iki kişi bıçakla yaralandı

AA - Ergün Haktanıyan - Güncel
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Kayseri'de komşuların araziye girme kavgasında iki kişi bıçakla yaralandı

Kayseri'de komşular arasında çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı.

Kayseri'de komşular arasında çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı.

Kocasinan ilçesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda S.K. ve O.K, iddiaya göre, evlerinin önündeki ekili araziye giren komşuları N.B. ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine N.B. iki komşusunu da bıçakla yaraladı.

Yaralılar çevredekilerin haber vermesi üzerine Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Zanlı N.B. ise polis tarafından gözaltına alındı.

AA / Ergün Haktanıyan - Güncel

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