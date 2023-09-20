Kayseri'de komşular arasında çıkan kavgada 5 kişi silahla yaralandı

Kayseri'de komşular arasında çıkan kavgada 5 kişinin silahla yaralanmasıyla ilgili mahalli sanatçının, eşinin ve oğlunun yargılanmasına başlandı.

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuksuz sanıklar mahalli sanatçı M.I. ve karısı G.I. ile tutuklu bulunan oğlu M.I. ve bazı müştekilerle avukatlar hazır bulundu.

Tutuksuz sanık M.I. savunmasında, suçlamaları reddederek daha önce kendilerinin tehdit edildiğini savundu.

Ankara'da bulunduğu sırada evinin basıldığını öne süren M.I, şunları söyledi:

"Olaydan bir gün önce eşimi ve oğlumu yaralamışlar. Bundan dolayı olay günü kavga ettiğimiz Y.M.S. hakkında uzaklaştırma kararı aldırmıştık. Ben de evime bu olay nedeniyle kamera taktırmıştım. Savcılığa şikayet için gittim. Geri geldiğimde eşimle yolda oturduk. Y.M.S. belindeki silahı göstererek bize hakaret etti. Ben de 'bir daha buradan geçme' dedim. Üzerimize doğru geldiler. Oğlumda dışarı çıkarak tüfekle ateş etti. Ardından karşı taraf kalabalık olduğu için ben de evden tüfeği alıp camdan gösterdim ama ateş etmedim. Biz bu olay için daha önceden hazırlık yapmadık."

Tutuklu sanık M.I. da korkutmak için yere doğru ateş ettiğini, annesi ve babasına küfrettikleri için tahrik olduğunu ifade etti.

Avukatların savunmasının ardından mahkeme heyeti, bazı tanıkların dinlenmesi için duruşmayı 13 Aralık'a erteledi.

Olay

Yıldırım Beyazıt Mahallesi Taşlı Sokağı'nda 15 Ağustos 2022'de aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan kavgada, M.I'nın tüfekle etrafa ateş etmesi sonucu saçmaların isabet ettiği N.D, Y.M.S, S.A, K.S. ve E.A. yaralanmış, M.I. ve babası M.I. gözaltına alınmıştı.