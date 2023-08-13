Üye Girişi
Haberler

Kayseri'de komşu kavgasında 2 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde komşular arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. İddiaya göre, Köprülü Caddesi'ndeki bir apartmanda oturan B.Y.Ç. (18) ile yabancı uyruklu İ.K. (24) arasında, odun taşıma konusunda tartışma başladı. Kavgaya dönüşen olayda, İ.K. ile babası Ö.A.K. (46), B.Y.Ç'yi darbetti. Bunun üzerine B.Y.Ç. evinde bulunan tüfekle İ.K. ve babasına ateş açtı. Baba ile oğlu, açılan ateş sonucu yaralandı. İhbar üzerine bölgeye, polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından eve saklanan ve kapıyı bir süre açmayan B.Y.Ç. polis tarafından ikna edildi. Polise teslim olan şüphelinin işlemleri sürüyor.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde komşular arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Köprülü Caddesi'ndeki bir apartmanda oturan B.Y.Ç. (18) ile yabancı uyruklu İ.K. (24) arasında, odun taşıma konusunda tartışma başladı.

Kavgaya dönüşen olayda, İ.K. ile babası Ö.A.K. (46), B.Y.Ç'yi darbetti. Bunun üzerine B.Y.Ç. evinde bulunan tüfekle İ.K. ve babasına ateş açtı. Baba ile oğlu, açılan ateş sonucu yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye, polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayın ardından eve saklanan ve kapıyı bir süre açmayan B.Y.Ç. polis tarafından ikna edildi. Polise teslim olan şüphelinin işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Hakan Can Şahin - Güncel

Şehir Hastanesi Kocasinan Kayseri Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title