KAYSERİ'DE KOMBİYE GİZLENMİŞ 3 KİLO UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

KAYSERİ'de, polis ekiplerinin uyuşturucu operasyonunda kombi içine gizlenmiş piyasa değeri yaklaşık 2 milyon TL olan 3 kilo uyuşturucu ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

KAYSERİ'de, polis ekiplerinin uyuşturucu operasyonunda kombi içine gizlenmiş piyasa değeri yaklaşık 2 milyon TL olan 3 kilo uyuşturucu ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda İstanbul'dan Kayseri'ye şehirlerarası otobüsüyle içine uyuşturucu gizlenmiş kombi gönderildiği bilgisi alındı. Bunun üzerine operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli A.S.'yi şehirlerarası otobüs terminalinde kombiyi teslim aldığı sırada yakaladı. Kombide yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 2 milyon TL olan 3 kilo metamfetamin ve 5 adet silah ele geçirildi. Gözaltına alınan A.S., polis merkezine götürüldü. (DHA)