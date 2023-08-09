Kayseri'de Koltuk Üretimi Yapılan Fabrikada Yangın Çıktı

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir koltuk üretimi fabrikasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ve sağlık ekipleri de olay yerine sevk edildi.

Kayseri'de koltuk üretimi yapılan bir fabrikada yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 24. Cadde üzerinde koltuk üretimi yapılan bir fabrikada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale ediyor. - KAYSERİ