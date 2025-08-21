Kayseri'de Köftecinin Ocağında Unutulan Köz Yangına Neden Oldu

Kayseri'de bir köftecinin ocağında unuttuğu köz yangına neden oldu.

Kocasinan ilçesi Eski Sanayi Sitesi 6900 cadde üzerindeki bir köftecinin ocağında, unutulan köz nedeniyle yangın çıktı.

112 Acil Sağlık ekiplerinin fark ettiği yangın, itfaiye ekiplerine bildirildi.

Yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.