Kayseri'de, Kocasinan ilçe belediyesi 540 bin organik domates fidesi dağıttı

Kayseri'de Kocasinan Belediyesince 540 bin organik domates fidesi ücretsiz dağıtıldı.

Belediye binası karşısındaki Mimar Sinan Parkı'nda, organik ürünlerin üretimi ve tüketimine destek için gerçekleştirilen dağıtımda sabahın erken saatlerinden itibaren uzun kuyruklar oluştu.

Sabah saat 05.00'ten itibaren sıraya giren vatandaşlar, dağıtılan 540 bin fideden aldı.

Etkinliğe katılan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, fide dağıtımının belediyeyle özdeşleştiğini söyledi.

Dağıtılan fidelerin yerli olduğuna dikkati çeken Çolakbayrakdar, "Hibrit, kısır olmayan, bu toprakların binlerce yıldır tanımış olduğu bir tohum. 'Karabacak' olarak bilinen Kayseri'mize özgü bir tohum. Her yıl insanlarımız ciddi manada rağbet ediyor. Yıl boyunca domatesleri ekenler salçalarını yapıyor, tüketiyorlar. Sahada bu işin ne kadar tuttuğunu görüyorsunuz, kilometrelere sıra var. Kayseri'nin dışında Yozgat'a Sivas'a ve yakın illere de domates fidesi gittiğini biliyoruz." diye konuştu.

Fide alan vatandaşlardan Ayşe Şenol da iki yıldır fideleri ektiğini, çok beğendiğini söyledi.

Belediyeye teşekkür eden Şenol, "Doğal, verimi iyi olduğu için tercih ediyorum. Saat 06.00'da eşimle geldik, ben aldım, o daha sırada." dedi.

Leman Bozuklu da fidelerin verimli olduğunu komşularından duyduğunu belirterek, saat 06.00'da sıraya girdiğini dile getirdi.