Haberler

Kayseri'de Kocası Tarafından Bıçaklanan Kadın Hayatını Kaybetti

Kayseri'de Kocası Tarafından Bıçaklanan Kadın Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'de Rabia Alaca, boşanma aşamasındaki eşi Rahman Alaca tarafından bıçakla yaralanarak hayatını kaybetti. Olayın ardından şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'de kocası tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti.

Selimiye Mahallesi Ortahisar Sokak'ta Rabia Alaca ile eşi Rahman arasında belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Rahman Alaca, karısını bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Rabia Alaca'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı.

Çiftin boşanma aşamasında olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel
Gazze'de savaş yetmedi, şimdi de sular altında kaldılar! Dünyaya hayati bir çağrıları var

Savaş yetmedi, bir de sular altında kaldılar! Hayati bir çağrı var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Türklerle savaş olmalı' pankartı açan takıma UEFA'dan şaka gibi ceza

Bu skandal pankarta verilen cezaya bakar mısınız!
Ece Vahapoğlu kansere yakalandı! İki aydır tedavi görüyor

Ünlü isim kansere yakalandı! Kemoterapi süreci başladı
26 ilde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi anketi: Hakan Fidan da potaya girdi

26 ilde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi anketi: Bakan Fidan da potada
Ömer Koç'tan korkutan uyarı: Risklerle dolu bir dünya düzeni oluşuyor

Ömer Koç'tan korkutan uyarı: Maalesef gittikçe artan...
'Türklerle savaş olmalı' pankartı açan takıma UEFA'dan şaka gibi ceza

Bu skandal pankarta verilen cezaya bakar mısınız!
Özgür Özel: Önümüzdeki dönem CHP'de başörtülü vekiller olacak

CHP lideri Özel'den çok konuşulacak "Başörtüsü" çıkışı
Kenan Yıldız'ın Juventus'tan istediği maaş ortaya çıktı

Eğer olmazsa gidecek! Juventus'tan istediği maaşa bakın
Rojin'in babası: Atletindeki kanın başka bir kadına ait olduğu söylendi

Rojin'in babasından kafa karıştıran sözler: Atletindeki kanın...
Liste açıklandı! WhatsApp yarından itibaren bu telefonlarda çalışmayacak

WhatsApp yarından itibaren bu telefonlarda çalışmayacak
Yer: Esenyurt! Tuvalette havalandırmayı kontrol eden kadın çalışanlar şoke oldu

Tuvalette havalandırmayı kontrol eden kadın çalışanlar şoke oldu
Bir kentimizin kaderini değiştirecek keşif: Değerine paha biçilemiyor

Bir kentimizin kaderini değiştirecek keşif: Değerine paha biçilemiyor
Beşiktaş'ta neler oluyor? Sergen Yalçın Rafa Silva'ya fena salladı

Rafa Silva'ya fena salladı
Jürgen Klopp'un yeni adresi belli oldu

Klopp'un yeni adresi belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.