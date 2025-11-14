Kayseri'de Kocası Tarafından Bıçaklanan Kadın Hayatını Kaybetti
Kayseri'de Rabia Alaca, boşanma aşamasındaki eşi Rahman Alaca tarafından bıçakla yaralanarak hayatını kaybetti. Olayın ardından şüpheli gözaltına alındı.
Kayseri'de kocası tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti.
Selimiye Mahallesi Ortahisar Sokak'ta Rabia Alaca ile eşi Rahman arasında belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Rahman Alaca, karısını bıçakla yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, Rabia Alaca'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı.
Çiftin boşanma aşamasında olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel