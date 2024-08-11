Kayseri'de kocası tarafından bıçaklanan kadın hastanede tedavi altına alındı

Kayseri'de kocası tarafından bıçaklanan kadın hastanede tedavi altına alındı.

İddiaya göre, merkez Kocasinan ilçesi Yenişehir Mahallesi Saba Sokak'ta 2 çocuğuyla birlikte yürüyen Y.Ü. cezaevi firarisi olan kocası G.Ü. ile karşılaştı.

Çiftin arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma sonucu cezaevi firarisi adam karısını bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis kısa sürede, olay yerinden kaçan G.Ü'yü Huzur Caddesi'ndeki bir apartmanın bahçesinde yakaladı.

Yaralı kadın Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.