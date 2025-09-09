Kayseri'de Kızının Erkek Arkadaşını Vuran Baba İfadesini Yeniledi

Kayseri'de kızının erkek arkadaşını tabancayla öldürdüğü iddiasıyla hakkında dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi.

8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanık Ş.A. (37), maktul O.C.G'nin (17) müşteki ailesi ve taraf avukatları hazır bulundu.

İki tanığın dinlendiği duruşmada, maktulün babası F.G. beyanında, olay tarihinde Antalya'nın Alanya ilçesinde olduğunu, duruşmada tanık olarak dinlenen B.E'nin olay günü kendisini telefonla arayarak sanığın oğlundan şikayetçi olduğunu ve konuyla ilgili görüşmek istediğini söyledi.

F.G, "Bunun üzerine ben de 'Olay ne kadar büyük olabilir ki?' Gerekirse evlendiririz olur, biter' dedim. Yoldaydım, olay oldu." ifadesini kullandı.

Sanık Ş.A. ise savunmasında, önceki ifadelerini tekrar ettiğini belirterek, "Kazara oldu. Böyle bir olaya sebebiyet verdiğim için üzgünüm. Tahliyemi istiyorum." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına hükmederek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

İddiaya göre, merkeze bağlı Talas ilçesinde 1 Temmuz 2024'te, arkadaşlarıyla otomobille gezen kuaför O.C.G, kaldırımda yürürken gördüğü kız arkadaşı T.A'nın yanına gitmişti. O.C.G'yi gören T.A'nın babası Ş.A. ise kızını aracına alarak arkadaşının aracıyla kaçmaya çalışan maktulün bulunduğu otomobili çarparak durdurmuştu.

Ş.A'nın tabancayla vurarak ağır yaraladığı O.C.G. kaldırıldığı hastanede 17 gün sonra hayatını kaybetmiş, kaçan şüpheli ise Kayseri ve Adana Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu 46 gün sonra Adana'da yakalanmıştı.