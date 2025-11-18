Kayseri'de Kızının Erkek Arkadaşını Tabancayla Öldüren Baba Hakkında Dava Açıldı

Kayseri'de kızının erkek arkadaşını tabancayla öldürdüğü iddiasıyla hakkında dava açılan sanığın, "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık Ş.A. (37), maktul O.C.G'nin (17) müşteki ailesi ve taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşma savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, sanığın "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Sanık Ş.A. savunmasında, "14 yaşında istismara uğramış kız çocuğu babasıyım. Olay nedeniyle pişmanım. Kasten öldürmedim, kazara oldu. Suçsuzum, beraatimi ve tahliyemi istiyorum." dedi.

Müştekiler ise sanığın cezalandırılması ve herhangi bir haksız tahrik indirimi uygulanmamasını talep etti.

Sanık avukatının esasa ilişkin savunmasını hazırlamak için süre talebini kabul eden mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına hükmederek, duruşmayı erteledi.

Olay

Merkeze bağlı Talas ilçesinde 1 Temmuz 2024'te, iddiaya göre arkadaşlarıyla otomobille gezen kuaför O.C.G, kaldırımda yürürken gördüğü kız arkadaşı T.A'nın yanına gitmişti. O.C.G'yi gören T.A'nın babası Ş.A. ise kızını aracına alarak arkadaşının aracıyla kaçmaya çalışan maktulün bulunduğu otomobili çarparak durdurmuştu.

Ş.A'nın tabancayla vurarak ağır yaraladığı O.C.G. kaldırıldığı hastanede 17 gün sonra hayatını kaybetmiş, kaçan şüpheli ise Kayseri ve Adana Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu 46 gün sonra Adana'da yakalanmıştı.