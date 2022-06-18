Kayseri'de Kızılırmak'ta kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, Kızılırmak'ta akıntıya kapılarak kaybolan kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, Kızılırmak'ta akıntıya kapılarak kaybolan kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Yemliha Mahallesi'nden geçen Kızılırmak'ta 16 Haziran'da kaybolduğu ihbarı yapılan Murat Göçmen'i (31) arama çalışmaları, Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Jandarma Arama Kurtarma ve İz Takip Köpek Timi, İl Jandarma, Adana Sualtı, Konya Sualtı, Türkuaz Doğa Sporları, İHH arama kurtarma, Kayseri ve Aksaray'dan gelen AFAD ekipleri ile UMKE çalışanlarından oluşan 107 personelle yürütülüyor. Arama çalışmaları, yaklaşık 2 kilometrelik alanda yapılıyor. Yemliha Mahallesi'nden geçen Kızılırmak'a giren Murat Göçmen'in bir süre sonra gözden kaybolduğunu fark eden vatandaşların durumu jandarmaya bildirmesi üzerine, bölgede arama çalışması başlatılmıştı. AA / Esma Küçükşahin - Güncel Murat Göçmen Kocasinan Aksaray Kayseri Güncel Haberler

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