Kızılırmak'ta kaybolan kişi için arama çalışması başlatıldı
AA - Sercan Küçükşahin - Güncel
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde Kızılırmak'ta kaybolan kişi için arama kurtarma çalışması yürütülüyor.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde Kızılırmak'ta kaybolan kişi için arama kurtarma çalışması yürütülüyor.
Yemliha Mahallesi'nden geçen Kızılırmak'a giren Mehmet Göçmen'in (31), bir süre sonra gözden kaybolduğunu fark eden vatandaşlar, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, UMKE, AFAD, Türkuaz Doğa Sporları Arama Kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin Göçmen'i bulmak için çalışmaları devam ediyor.
AA / Sercan Küçükşahin - Güncel