Kayseri'de Kızılırmak'ta boğulan kişinin cenazesi toprağa verildi Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde Kızılırmak'ta akıntıya kapılarak boğulan kişinin cenazesi defnedildi. Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde Kızılırmak'ta akıntıya kapılarak boğulan kişinin cenazesi defnedildi. Yemliha Mahallesi'nden geçen Kızılırmak'ta 16 Haziran'da kaybolan ve aramaların üçüncü gününde cenazesine ulaşılan Murat Göçmen (31) için Hulusi Akar Camii'nde tören düzenlendi. Göçmen'in naaşı burada kılınan cenaze namazının ardından Erkilet Bülbül Pınarı Mezarlığı'na defnedildi. Törene, Göçmen'in ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Kızılırmak'ta 16 Haziran'da kaybolduğu ihbarı yapılan Göçmen'in cesedi, 107 personelle yürütülen arama çalışmaları sonucu dün Ebiç Mahallesi yakınındaki hidroelektrik santrali mazgallarına takılı halde bulunmuştu. AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel Kocasinan Kayseri Göçmen Güncel Haberler

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