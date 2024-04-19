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Kayseri'de kız isteme kavgası: Ağabey tüfekle yaralandı

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Kayseri'de kız istemeye giden bir kişi, çıkan kavgada kızın ağabeyini tüfekle yaraladı. Olayın ardından şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'de istemeye gittiği kızın ağabeyini çıkan kavgada tüfekle yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, kız istemek için Kocasinan ilçesi Kayabaşı Mahallesi 102. Sokak'taki iki katlı eve ailesiyle giden F.G. ile karşı taraf arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavgada F.G, kızın ağabeyi Y.T'yi tüfekle yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Y.T, ambulansla Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, olayın ardından kaçan şüpheli F.G'yi sığındığı evde gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Güncel

Kayseri Olay Gözaltı 3.Sayfa Güncel Haberler

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