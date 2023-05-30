Kayseri'de kız çocuğunun alkol bulunan masa üzerinde oynatıldığı görüntüleri paylaşan kişi gözaltına alındı

GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞAN 1 KİŞİYE GÖZALTI

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kayseri'de kız çocuğunun alkol bulunan masa üzerinde oynatıldığı görüntülere ilişkin yazılı açıklama yayımladı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: