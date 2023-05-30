Kayseri'de kız çocuğunun alkol alınan masada oynatıldığı görüntüleri paylaşan zanlı yakalandı

Kayseri'de bir kız çocuğunun alkol alınan masada oynatılmasına ilişkin görüntüleri sosyal medyada paylaşan zanlı gözaltına alındı. Masada bulunan diğer zanlılar ve düğün sahibinin de yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Olayla ilgili yayın yasağı talep edildi ve mağdur kız çocuğu Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına teslim edilecek.

Kayseri'de bir kız çocuğunun alkol alınan masada oynatılmasına ilişkin görüntüleri sosyal medyada paylaşan zanlı gözaltına alındı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, yaşı küçük bir kız çocuğunun alkol alınan bir masa üzerine çıkarılıp oynatıldığı videonun sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçti.

Paylaşımı yaptığı tespit edilen B.Ç. yakalandı.

Masada bulunan zanlılar ve düğün sahibinin de yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Savcılık olayla ilgili yayın yasağı talebinde bulundu.

Öte yandan mağdur kız çocuğu D.R.D'nin ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına teslimi için talimat verildi.