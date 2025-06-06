Kayseri'de Kıyma Makinesine Elini Kaptıran Kasap Hastaneye Kaldırıldı

Kayseri'de Kıyma Makinesine Elini Kaptıran Kasap Hastaneye Kaldırıldı
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir kasap, et çekerken elini kıyma makinesine kaptırdı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine sağlık ekipleri olay yerine geldi ve yaralı kasap hastaneye kaldırıldı.

Kayseri'de elini kıyma makinesine kaptıran kişi, hastanede tedavi altına alındı.

Kocasinan İlçesi Bağdat Caddesi'nde, kasapta çalışan M.A. (30) et çektiği sırada elini kıyma makinesine kaptırdı.

İş yerindeki arkadaşlarının durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri geldi.

Eli makineden kurtarılan yaralı kasap, Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Güncel
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