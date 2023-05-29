Kayseri'de kitap okuma yarışması düzenlenecek

Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ'nin (KAYMEK) ikincisini düzenlediği kitap okuma yarışması 3 Haziran'da yapılacak. Yarışmada en çok doğruyu en hızlı sürede yapan yarışmacılardan her bir kategoride ayrı ayrı ilk üçe girenler ilan edilen ödülü almaya hak kazanacak. Talasgücü Belediyespor ise U-17 Ligi'ni namağlup zirvede tamamladı.

Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ'nin (KAYMEK) ikincisini düzenlediği kitap okuma yarışması 3 Haziran'da yapılacak.

KAYMEK'in "Kitap Seç, Oku, Yarış, Kazan" sloganıyla düzenlediği yarışmaya, Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun "Yaban" isimli kitabından katılmak için 1149, İskender Pala'nın "Od" isimli kitabından katılmak için ise 819 kişi başvuru yaptı.

Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenecek yarışmada, belirlenen kitap ve kitabın yazarını konu alan 4 şıktan oluşan 10 soru sorulacak.

Yarışmada en çok doğruyu en hızlı sürede yapan yarışmacılardan her bir kategoride ayrı ayrı ilk üçe girenler ilan edilen ödülü almaya hak kazanacak.

Talasgücü zirvede

Talasgücü Belediyespor, U-17 Ligi'ni namağlup zirvede tamamladı.

Talas Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, hafta sonu oynanan final maçında rakibi Erciyesgücü'nü 2-0 yenen Talasgücü Belediyespor, grubunu namağlup tamamlayarak şampiyon oldu.

Maçın ardından değerlendirmede bulunan Talas Belediye Başkanı ve Talasgücü Belediyespor Kulübü onursal başkanı Mustafa Yalçın, gençlere yaptıkları yatırımın karşılığını toplamaya başladıklarını ifade etti.

Yalçın şampiyonluğu, futbolcu, teknik heyet, yönetim ve taraftarla birlikte kutladı.