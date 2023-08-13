Kayseri'de kıraathaneye silahlı saldırı: 1 polis, 2 kişi yaralandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir kıraathaneye yapılan silahlı saldırıda 1'i polis 2 kişi yaralandı. Saldırgan gözaltına alınırken, diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.