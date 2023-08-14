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Kayseri'de Kıraathane Baskınında 1 Kişi Tutuklandı

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Kayseri'de husumetlilerinin bulunduğu kıraathaneyi basan 4 şüpheli, 1'i polis, 2 kişiyi yaraladı. Tutuklanan şüpheli Adnan Toprak, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Kayseri'de, husumetlilerinin bulunduğu kıraathaneyi basıp, pompalı tüfekle 1'i polis, 2 kişiyi yaralayan 4 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 4 şüpheliden Adnan Toprak çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Muhammet Tosun, H.T ve C.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Furkan KAVUKLU/KAYSERİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Furkan Kavuklu - Güncel

Kayseri Güncel Haberler

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