Üye Girişi
Haberler

Kayseri'de Kimliği Belirsiz Kişi Kaybolduğunu İddia Etti

Güncelleme:
Abone Ol

Kayseri'de dün akşam saatlerinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp kaybolduğunu iddia eden kimliği belirsiz kişi aranıyor. Arama kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

KAYSERİ'de, dün akşam saatlerinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp kaybolduğunu iddia eden kimliği belirsiz kişi, aranıyor.

Yeşilhisar ilçesinde, dün saat 18.00 sıralarında kimliği belirsiz 1 kişi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp kaybolduğunu söyledi. İlçeye bağlı Güzelöz mevkisine sevk edilen AFAD, UMKE, JAK, itfaiye ve sağlık ekipleri, kaybolduğunu iddia eden kişinin bulunması için çalışma başlattı. Arama kurtarma köpekleri ve termal dronların da kullanıldığı çalışma dünden beri sürüyor. Kaybolduğunu belirten kişinin ise kimliğine henüz ulaşılamadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yeşilhisar Acil Durum Yaşam Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title