Kayseri'de KGYS kameraları sayısı artırıldı

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, kentin merkezi noktasındaki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarının sayısını artırdıklarını söyleyerek, "Sokaklarda suçu işleyerek, ellerini sağlayarak kaçamayacaklar" dedi.

Kamu güvenliğini sağlamak, iç güvenlik tehditlerine karşı savunmak ve kontrol görevlerini daha etkin bir şekilde yerine getirmek için Türkiye'nin kentsel alanlarında kolluk kuvvetleri için kullanılan modüler bir izleme ve görüntüleme sistemi olan KGYS, Kayseri'de de etkin bir şekilde kullanılıyor. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, kenti kameralar ile donatacaklarını söyleyerek, Kayseri'de herhangi bir suç işlendiğinde failinin yüzde 95 oranında yakalandığını kaydetti. Vali Çiçek, "Sadece uyuşturucuyla mücadelemizde değil, biz YİKOB olarak da Emniyet Genel Müdürlüğümüzden aldığımız desteklerle de kamera sayımızı çok fazla artırdık. Artık kameralarla izlenmeyen merkezi sokaklarımız yok. Sadece uyuşturucu için değil, suç işlendiği andan itibaren, bir vatandaşımız mağdur olduğu andan itibaren şunu iyi bilsinler ki, sokaklarda suçu işleyerek, ellerini sağlayarak kaçamayacaklar. Nitekim herhangi bir suç işlendiğinde faili Kayseri'de yüzde 95 oranında yakalanıyor. Bunda teknolojik çalışmaların çok katkısı var. Issız bir alan bırakmamalıyız. Bunun içinde gerçekten yoğun bir çalışma yaptık. Aynı zamanda büyük bütçeler ile çalıştık. Bunun uyuşturucu ile mücadele de çok katkısını görüyoruz. Aynı zamanda çok farklı teknolojik yöntemler geliştirdik. Polisimiz zaten uyuşturucu ile ilgili çocuklarımızı zehirlemek isteyenlerin ensesinde. Fırsat vermemek için gece gündüz çalışıyorlar. Bunun için de gerekli ekipmanları, tesisatları ve teknik mücadeleye sahipler" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlara seslenen Çiçek, "Vatandaşlarımıza şunu söylemek istiyorum. Biz devlet olarak bütün sokakları, bütün ana yolları kameralarla donattık, donatacağız. Ancak iş yerlerimizde ve özellikle bağ evlerimizde vatandaşlarımız tarafından da kamera sisteminin artırılması gerekiyor. Bir şekilde suçu işleyenlerin yanına kar kalması bizim açımızdan bir utanç vesilesi. Vatandaşlarımızda özellikle bu konuda kırsalda, villalarında ve bağ evlerine kendi kameralarını takmasını istiyorum ve tavsiye ediyorum" şeklinde konuştu. - KAYSERİ