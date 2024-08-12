KAYSERİ'de Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan 3 Kişi Yakalandı

KAYSERİ'de, 'kasten öldürme' ile 'hırsızlık' suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi, jandarma tarafından yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'kasten öldürme' suçundan hakkında kesinleşmiş 15 yıl 10 ay hapis cezası bulunan S.A. ile aynı suçtan 7 yıl 6 ay hapisle aranan İ.K. ve 'hırsızlık' suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.F.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda hükümlülerin İncesu, Melikgazi ve Bünyan ilçelerindeki adreslerine operasyon düzenlendi. Operasyonda firari 3 hükümlü yakalandı. Gözaltına alınan S.A., İ.K. ve O.F., İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.