Kayseri'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çeşitli suçlardan hapis cezası bulunan hükümlülere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, 3 hükümlü yakalandı ve cezaevine teslim edildi.
Kayseri'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülere yönelik kentte belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda, haklarında 10 ay ile 14 yıl 5 ay 10 gün arasında değişen kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.