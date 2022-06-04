Kayseri'de kereste atölyesinin bahçesinde yangın çıktı - Haberler

Kayseri'de kereste atölyesinin bahçesinde yangın çıktı Kayseri'de bir kereste atölyesinin bahçesine istiflenen kerestelerde çıkan yangın söndürüldü. Kayseri'de bir kereste atölyesinin bahçesine istiflenen kerestelerde çıkan yangın söndürüldü. Oymaağaç Mahallesi Keresteciler Sitesi'ndeki bir atölyenin bahçesine istiflenen kerestelerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbarı üzerine olay yerine giden itfaiye ekibi yangını büyümeden söndürdü. Kerestelerin zarar gördüğü yangınla ilgili inceleme başlatıldı. AA / Hakan Can Şahin - Güncel Kayseri Güncel Haberler

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