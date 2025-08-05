Kayseri'de Kenevir Yetiştiren Zanlı Gözaltına Alındı
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde evinde kenevir yetiştiren B.Ö. isimli zanlı, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Operasyonda, çeşitli kaplarda yetiştirilmiş 6 kök kenevir ve 1 hassas terazi ele geçirildi.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde evinde kenevir yetiştiren zanlı gözaltına alındı.
Kayseri Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Bağpınar Mahallesi'nde yaşayan B.Ö'nün ikametinde kenevir yetiştirdiği bilgisi üzerine harekete geçti.
Bu kapsamda belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, yoğurt ve boya kaplarına ekilmiş, boyları 50 ila 100 santimetre arasında değişen 6 kök kenevir ile 1 hassas terazi ele geçirdi.
Gözaltına alınan B.Ö'nün jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Hakan Can Şahin - Güncel