Kayseri'de Kenevir Yetiştiren Zanlı Gözaltına Alındı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde evinde kenevir yetiştiren zanlı gözaltına alındı.

Kayseri Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Bağpınar Mahallesi'nde yaşayan B.Ö'nün ikametinde kenevir yetiştirdiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Bu kapsamda belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, yoğurt ve boya kaplarına ekilmiş, boyları 50 ila 100 santimetre arasında değişen 6 kök kenevir ile 1 hassas terazi ele geçirdi.

Gözaltına alınan B.Ö'nün jandarmadaki işlemleri sürüyor.