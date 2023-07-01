Kayseri'de Kenevir Yetiştiren Zanlı Gözaltına Alındı
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Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde bahçesinde saksıda kenevir yetiştiren bir zanlı gözaltına alındı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan aramada uyuşturucu madde kullanma aparatı, kenevir tohumu ve kenevir bitkisi ele geçirildi.
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde bahçesinde saksıda kenevir yetiştiren zanlı gözaltına alındı.
Yahyalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Senirköy Mahallesi'nde ikamet eden Ç.T'nin evinde arama yaptı.
Evde 2 uyuşturucu madde kullanma aparatı, 2 gram kenevir tohumu, bahçede ise iki ayrı saksı içerisinde 4 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Ramazan Kaya - Güncel