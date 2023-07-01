Kayseri'de Kenevir Yetiştiren Zanlı Gözaltına Alındı

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde bahçesinde saksıda kenevir yetiştiren bir zanlı gözaltına alındı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan aramada uyuşturucu madde kullanma aparatı, kenevir tohumu ve kenevir bitkisi ele geçirildi.