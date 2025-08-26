Kayseri'de Kenevir Yetiştiren Şahıs Gözaltına Alındı

KAYSERİ'nin Kocasinan ilçesinde evinin bahçesinde kenevir yetiştiren H.O., gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kocasinan ilçesi Yazır Mahallesi'nde yaşayan H.O.'nun evinin bahçesinde kenevir yetiştirdiği bilgisi üzerine harekete geçti. Bu kapsamda H.O., adresine düzenlenen operasyonda yakalandı. Evde yapılan aramada, 3.210 gram esrar, 16 kök kenevir, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Haber-Kamera: KAYSERİ,