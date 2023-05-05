Kayseri'de kedinin kafasına mala ile vuran şüpheli yakalandı

Kayseri'de kedinin kafasına mala ile vurduğu gerekçesiyle bir kişi gözaltına alındı.

Kayseri'de kedinin kafasına mala ile vurduğu gerekçesiyle bir kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) uygulamasından Selimiye Mahallesi'nde bir şüphelinin kedinin kafasına mala ile vurduğu ihbarını aldı.

Bu kapsamda yapılan çalışmalarda ve 160 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarından zanlının A.Y. (14) olduğu tespit edildi.

Şüpheli A.Y, Anbar Mahallesi'ndeki adresinde gözaltına alındı.

Yapılan kontrollerde kedinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.