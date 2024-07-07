Kayseri'de kedinin başı küvetin giderine sıkıştı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, atıl durumdaki küvetin gider deliğine başı sıkışan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Zümrüt Mahallesi'ndeki bir iş yerinde kedinin başı kullanılmayan küvetin giderine sıkıştı.

Kediyi sıkıştığı yerden çıkaramayan vatandaşlar itfaiyeden yardım istedi.

Bölgeye gelen İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılan kedi, doğal yaşam alanına bırakıldı.