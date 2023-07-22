Kayseri'de keçe üretimi yapan fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı

Kayseri'de Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir keçe üretim fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangında fabrikanın bahçesinde bulunan keçeler zarar gördü. İki itfaiye personeli dumandan etkilendi ve ambulansta müdahale edildi.