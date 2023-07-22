Kayseri'de keçe üretimi yapan fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı
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Kayseri'de Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir keçe üretim fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangında fabrikanın bahçesinde bulunan keçeler zarar gördü. İki itfaiye personeli dumandan etkilendi ve ambulansta müdahale edildi.
Kayseri'de keçe üretimi yapan fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 29. Cadde'de faaliyetini sürdüren fabrikanın keçe balyalarının bulunduğu bahçesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, soğutma çalışmaları devam ediyor.
Fabrikanın bahçesinde bulunan keçeler yangında zarar gördü.
Söndürme çalışmasında dumandan etkilenen iki itfaiye personeline alanda bulunan ambulansta müdahale edildi.