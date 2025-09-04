Haberler

Kayseri'de Keçe Fabrikasında Yangın Çıktı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir keçe fabrikasında çıkan yangına, itfaiye ekipleri ve destek araçları müdahale ediyor. Yangın, fabrikanın atık malzemelerinin bulunduğu bölüm ile 3 hangarda sürerken, müdahale sırasında 2 itfaiye personeli ve bir fabrika çalışanı yaralandı.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren keçe fabrikasında çıkan yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Kayseri OSB 10. Cadde'de bulunan keçe fabrikasında yaklaşık 6 saat önce henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın sürüyor.

Alevlere OSB ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahalede bulunuyor.

Çalışmalara Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA), çeşitli kurum ve kuruluşlara ait arazözler de destek veriyor.

Yangın, fabrikanın bahçesindeki atık malzemelerin olduğu bölüm ile 3 hangarda devam ediyor.

Müdahale sırasında yaralanan iki itfaiye personeli ile bir fabrika çalışanı hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Güncel
81 ilde yapılan son seçim anketi: Zirvede kıyasıya bir rekabet var

81 ilde seçim anketi yapıldı, işte çıkan sonuç
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'de giden gidene! Taraftarın sevgilisi de takımdan ayrıldı

Taraftarın sevgilisi de takımdan yollandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.