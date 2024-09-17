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Kayseri'de Keçe Fabrikasında Yangın Çıktı

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Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir keçe fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangına, çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi müdahale ediyor. Yangın sonucunda fabrikanın çatısı çökerken, olay yerine toplam 25 itfaiye aracı sevk edildi.

Kayseri'de bir keçe fabrikasında çıkan yangına ekiplerce müdahale ediliyor.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 18. Cadde'de bulunan keçe fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Toplam 15 bin metrekare alana kurulu fabrikanın yaklaşık 10 bin metrekarelik kapalı alanında yangın etkili oluyor.

Yangın nedeniyle fabrikanın çatısı tamamen çöktü.

Alevlere Kayseri OSB ve Büyükşehir Belediyesi itfaiyelerinden toplam 25 araç ve 97 personelle müdahale ediliyor.

Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü araçları ve emniyetin toplumsal müdahale aracının da müdahale ettiği yangında, yanan malzeme iş makineleri yardımıyla taşınıyor.

Olay yerine gelen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ekiplerin çalışmalarını inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: AA / Murat Asil - Güncel

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