Kayseri'de Keçe Fabrikasında Yangın Çıktı
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir keçe fabrikasında nedeni henüz belirlenemeyen bir yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi ve yangına müdahale ediliyor.
Kayseri'de bir keçe fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 18. Cadde'de bulunan keçe fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.