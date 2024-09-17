Kayseri'de Keçe Fabrikasında Yangın Çıktı
Kayseri'nin organize sanayi bölgesinde bir keçe fabrikasında yangın meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi ve yangına müdahale çalışmaları devam ediyor.
Kayseri'de organize sanayi bölgesinde bulunan keçe fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
Kayseri'de sabah saatlerinde OSB 18. Cadde üzerinde bulunan bir keçe fabrikasında yangın çıktı. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.