Kayseri'de Keçe Fabrikasında Yangın: Başkan Büyükkılıç İncelemelerde Bulundu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yangın çıkan keçe fabrikasında incelemelerde bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 12. caddede faaliyet gösteren keçe fabrikasında çıkan yangına, belediyeye bağlı itfaiye ekipleri 20 araç ve 80 personel ile müdahale etti.

Yangın söndürme çalışmalarını yakından takip eden ve bölgede incelemelerde bulunan Büyükkılıç, fabrika sahibi ve çalışanlarına geçmiş olsun temennisinde bulundu.

Büyükkılıç'a, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan ve daire başkanları eşlik etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, kentin önemli sanayi tesislerinden birisi konumunda olan fabrikada çıkan yangının çok üzücü olduğunu bildirdi.

Olayda yaralanan iki itfaiye erine ve bir fabrika çalışanına geçmiş olsun dileklerini ileten Büyükkılıç, "Bizi kısmen teselli eden boyutu çok şükür herhangi bir cana zarar gelmemiş olması. Hep beraber üzerimize düşeni yapma yönünde gayretimizi göstereceğiz. Şehrimizde, bu alanda katkısı olabilecek hangi kurum, kuruluş varsa burada gerekeni yapmaya gayret gösteriyor. Kayserimize, ailemize, organize sanayimize geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.