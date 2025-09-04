Kayseri'de Keçe Fabrikasında Yangın: 3 Yaralı

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR; 3 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Kayseri OSB 12'nci Cadde'de bulunan keçe fabrikasında çıkan yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Yangına toplam 94 araç ve 12 iş makinesi müdahale ediliyor. Yaralanan 2 itfaiye personeli ile 1 fabrika çalışanı hastaneye kaldırılırken, bölgeye gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Maalesef arzu edilmeyen bir tablo. Keçe fabrikası diye şehrimizin önemli sanayi tesislerinden birisi. 3 tane hangarda şu anda alevler halinde yangın devam ediyor. Makine parkının olduğu yerlere sıçramaması için gerekli önlemler alındı. Bizi şu anda kısmen teselli eden boyutu çok şükür herhangi bir cana zarar gelmemiş olması. Organize sanayimizin itfaiye ekipleri, Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak bizim ekiplerimiz ve tüm ilçe belediyelerimizin araç gereçleri şu anda organize bir şekilde İtfaiye Daire Başkanımızın, genel sekreterimizin ve tabii sorumluluk makamındaki kardeşlerimizin kontrolü altında çalışmaları sürdürülüyor. Maalesef şu haliyle seyretmekten başka bir şey yapılamıyor. Sadece diğer taraflara sirayet etmesi önlenmiş durumda. O da bizi kısmen rahatlatmış oluyor" dedi.

'SONUNA KADAR TAKİP EDİLECEK'

Sözlerini sürdüren Başkan Büyükkılıç, "Sonuna kadar artık bu tablo takip edilecek. Daha sonra buradan çıkarılacak olan malzemelerin dağıtılmak suretiyle sönmesi, soğutulması üzerinde çalışma yapılacak. O bölgede yine LPG tankı var. Onlar soğutulup kontrol altına alındı. Çok şükür daha büyük felaketlerin olması önlendi. Gerek Tahir Nursaçan kardeşimiz gerekse ailenin diğer bireyleri metanetli bir şekilde şu anda buradalar. Takip ediyorlar. Cenabı Allah inşallah en kısa zamanda söndürülmesine vesile kılsın bizleri diyoruz. Şu anda da zaman zaman rüzgar oluyor. O da biraz tabloyu ağırlaştırıyor. O boyutu da var. Büyük geçmiş olsun diyorum. Hep beraber üzerimize düşeni yapma yönünde gayretimizi göstereceğiz" ifadelerini kullandı.