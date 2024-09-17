Kayseri'de Keçe Fabrikasında Yangın: 13 Saat Sonra Kontrol Altına Alındı
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde bir keçe fabrikasında sabah erken saatlerde çıkan yangın, ekiplerin 13 saatlik mücadelesi ile kontrol altına alındı. Yangın sonrasında fabrika kullanılamaz hale gelirken, zarar gören keçeler başka bir yere taşınmaya başlandı.
13 SAAT SONRA KONTROL ALTINA ALINDI
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde bir keçe fabrikasında saat 04.30 sıralarında çıkan yangın, ekiplerin yaklaşık 13 saatlik çalışmasıyla 17.30 sıralarında kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle fabrika kullanılamaz hale geldi. Yangında zarar gören keçeler ise kamyonlara yüklenerek başka bir yere taşınmaya başlandı.
Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Organize Sanayi Bölgesi Kayseri
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