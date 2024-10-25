Kayseri'de Kaza: 4 Yaralı, Bir Araç Yandı

KAYSERİ'de, park halindeki iki araca ve seyir halindeki otomobile çarpan otomobilin yandığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi Erkilet Bulvarı'nda meydana geldi. Yunus Emre T. idaresindeki 38 ALH 869 plakalı otomobil, park halindeki 2 araca ve seyir halindeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin alev aldığı kazada Yunus Emre T. ile birlikte araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yanan otomobil ise itfaiyenin yaklaşık 15 dakikalık çalışması sonucu söndürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.