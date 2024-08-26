Kayseri'de kaza: 3 kişi yaralandı

KAYSERİ'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Bir otomobilin ikiye bölündüğü kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi Sırasöğütler Caddesinde meydana geldi. E.T. (20) yönetimindeki 38 KC 330 plakalı otomobil ile B.K. (37) idaresindeki 06 MUT 20 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada iki otomobilin sürücüsü ile B.K.'nın kullandığı araçta yolcu olarak bulunan D.G. (5) yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları çeşitli hastanelere kaldırdı.

Öte yandan çarpışmanın şiddetiyle bir otomobilin ikiye bölündüğü kaza yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.